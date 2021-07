Pordenone, per l'attacco piace Frank Tsadjout del Milan. Altri quattro club sul giocatore

Come riportano i colleghi di Trivenetogoal il Pordenone spera di ricevere il sì del Milan per Frank Tsadjout, ma per l’attaccante rossonero c’è la fila in Serie B. Oltre ai Ramarri, hanno chiesto informazioni la Reggina, il Como, il Vicenza e la Spal. Il Milan deciderà la prossima settimana dove mandare Tsadjout