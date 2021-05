Pres. Reggiana: "Futuro? Ci saremo, non abbandoniamo la nave: non siamo degli Schettino"

Società in silenzio stampa fino al termine della stagione, ma a margine della sconfitta di Pescara, come riferisce reggionline.com, il presidente della Reggiana Carmelo Salerno ha così parlato: “Una sconfitta specchio della nostra stagione, adesso onoriamo le ultime due partite come ha fatto oggi il Pescara. Ci saremo anche in futuro? Sì, non abbandoniamo la nave, non siamo degli Schettino”.