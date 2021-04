Pres. Venezia: "Espresso disappunto in Lega per alcune gare. Rinforzi in rosa? Più avanti"

vedi letture

Conferenza stampa odierna in casa Venezia, con il presidente Duncan Niederauer che ha fatto il punto della situazione.

Partendo, come riferisce il sito ufficiale del club, dalle sensazioni sulla stagione in corso: "Siamo molto soddisfatti del cammino che la squadra sta facendo nel corso di questa stagione. Stiamo facendo un grandissimo campionato e abbiamo superato le aspettative di molti, ma non di certo le nostre; io infatti ero assolutamente convinto che questa squadra potesse ottenere simili risultati. Uno degli aspetti che apprezzo maggiormente di questa squadra è quello di riuscire a mantenere sempre lo stesso stile e approccio alle partite pur cambiando spesso tattica, risultando quindi camaleontici e imprevedibili per gli avversari. Siamo tutti molto dispiaciuti per come è andata la partita di sabato scorso contro la Salernitana, perdere in quella maniera è sicuramente doloroso; non lo avevo mai fatto, ma in questa occasione ho ritenuto opportuno esprimere il mio disappunto alla Lega per quanto accaduto. Ciò che abbiamo visto sabato è un ulteriore esempio di quanto sia importante introdurre la VAR anche in Serie B. Ora però dobbiamo pensare al nostro futuro, siamo molto concentrati sul raggiungimento del nostro obiettivo e sono convinto che raggiungeremo i playoff. Ho visto nei giocatori la voglia di essere pronti per le battaglie che ci aspettano. La squadra è già molto forte e il nostro obiettivo è quello di lavorare per migliorarla. Abbiamo iniziato a pensare quindi anche agli sviluppi per il futuro individuando alcuni giocatori di cui parleremo più avanti; quella di quest’anno è sicuramente un’ottima stagione e proprio per questo motivo la nostra idea e quella di alzare l’asticella costruendo una rosa ancora più forte per il prossimo campionato”.

Altro tema caldo, quello delle infrastrutture: "Stiamo lavorando fianco a fianco con il comune sul tema Penzo e penso che nel corso della prossima settimana potremo avere l’approvazione finale per l’estensione della concessione e per alcune migliorie che vorremmo apportare allo stadio. Da questo punto di vista quindi credo che saremo in grado di dare degli aggiornamenti già verso la fine di aprile. I nostri tifosi ci sono mancati davvero molto quest’anno, sarebbe stato bellissimo condividere con loro le emozioni che questa stagione ci sta regalando. Stiamo inoltre lavorando a stretto contatto con il comune anche per quanto riguarda il Taliercio e probabilmente riusciremo a dare ulteriori informazioni verso la fine di maggio. Siamo fiduciosi di poter realizzare e ultimare il progetto che abbiamo in mente per la fine della prossima estate. Vorremmo che il Taliercio fosse la casa non solo della Prima Squadra e del Settore Giovanile, ma anche dei tifosi e di tutto il mondo che ruota intorno al Venezia FC".

C'è spazio poi per il settore giovanile e per la squadra femminile: "Teniamo molto allo sviluppo del settore giovanile e in particolare allo sviluppo della Primavera. L’approccio sarà il medesimo avuto nel corso di questa stagione con la Prima Squadra; avremo quindi un approccio internazionale e per trovare i migliori talenti in circolazione, sia in Italia che all’estero, utilizzeremo una strategia che prevede anche l’utilizzo un sistema analitico. Miglioreremo anche in questo caso le infrastrutture, mettendo a norma il campo dove si allena la Primavera, consentendole quindi di poter tornare a giocare le partite interne di campionato al Taliercio. Poi ci piacerebbe far entrare la squadra femminile sempre più all’interno della famiglia del Venezia FC; stiamo studiano la situazione per capire cosa possiamo fare e appena avremo un quadro più definito daremo ulteriori informazioni".

Conclude: "Uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello di essere sempre più integrati nel tessuto della città, anche attraverso partnerhip e sponsor del territorio; inoltre uno degli aspetti che più mi preme è quello di coinvolgere sempre di più i nostri tifosi nelle nostre attività. Avremo anche un approccio internazionale e questo si rifletterà non solo sulla squadra, ma anche nelle attività di marketing e merchandising; inoltre, come forse saprete, sto lavorando anche per conto della Lega sul tema dei diritti tv internazionali e ritengo che questo aspetto sia rilevante anche per una realtà come quella del Venezia FC".