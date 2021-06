Pres. Vicenza: "Non sarà un mercato alla Monza, ma mirato: ci piacciono giocatori bandiera"

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha parlato, tra le altre, anche di mercato: "A me piacciono i giocatori con la cazzimma, che mordono il campo. E qualcuno c’è già: Lanzafame, se riusciamo a tenerlo, sarebbe un bel colpo perché ha dimostrato di avere quelle qualità. Siamo poco inclini ai giocatori estroversi e poco costanti. Ci piacciono i giocatori bandiera, che rappresentano la società, magari cresciuti nel settore giovanile. Anche in società, o con Di Carlo: vogliamo portare avanti la vicentinità. Non sarà un mercato alla Monza, ma mirato. Il Venezia non ha fatto tante operazioni, le poche sono state fatte bene ed è stato premiato. Inseriamo elementi per fare il salto di qualità".