Quattro tecnici per Cellino. Dionigi il più longevo, "Gasta" traghettatore. Delneri solo 2 gare

Quattro allenatori in 22 gare. Questo è il clamoroso bilancio concretizzatosi in casa Brescia pochi minuti fa con l’ufficialità dell’esonero di Davide Dionigi. Prima dell’ex tecnico dell’Ascoli, nel corso dell’attuale campionato di Serie B, si erano avvicendati sulla panchina del ‘Rigamonti’ altri tre allenatori: Luigi Delneri, Diego Lopez e Daniele Gastaldello come titolare ad interim.

Per tutti e quattro il bilancio è stato chiaramente non positivo, ma mai del tutto disastroso. Delneri, ad esempio, è durato appena due gare, con un pareggio all’esordio contro l’Ascoli e la sconfitta, pesante, in casa del Cittadella. Poi spazio alla seconda avventura alla Rondinelle di Lopez corredata da tre vittorie, una delle quali nel terzo turno di Coppa Italia contro il Perugia oggi in Serie C, due pareggi e quattro sconfitte. A seguire l’interregno di Gastaldello durato appena il tempo del pareggio in casa della Cremonese e, infine, l’avvento di Dionigi.

La sua è stata la gestione più lunga fra tutte, con dieci partite all’attivo e terminata a seguito delle quattro sconfitte consecutive inanellate nelle ultime gare di Serie B

Luigi Delneri (2 gare: 1 pareggio - 1 sconfitta)

Serie B

Brescia-Ascoli 1-1

Cittadella-Brescia 3-0

Diego Lopez (9 gare: 3 vittorie - 2 pareggi - 4 sconfitte)

Serie B

Brescia-Lecce 3-0

Chievo-Brescia 1-0

Brescia-Virtus Entella 2-2

Cosenza-Brescia 1-2

Brescia-Venezia 2-2

Brescia-Frosinone 1-2

Reggina-Brescia 2-1

Coppa Italia

Brescia-Perugia 3-0

Empoli-Brescia 3-0

Daniele Gastaldello (1 gara: 1 pareggio)

Serie B

Cremonese-Brescia 2-2