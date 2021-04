Rastelli: "La SPAL era tra quelle società che speravo potessero chiamarmi e così è stato"

Come riferisce calciocasteddu.it, nel corso della diretta Facebook Il Cagliari in diretta (la trasmissione in onda su Videolina e Radiolina) è intervenuto il tecnico della SPAL Massimo Rastelli: "Sono molto felice di essere tornato a lavorare e di farlo in un club serio e importante che ha tradizione, capace di fare negli ultimi anni un percorso straordinario. Purtroppo la retrocessione la scorsa stagione è stata molto dolorosa e inaspettata. Qua c’è tutto per poter lavorare il meglio possibile. Sono sincero. La SPAL era tra quelle società che speravo in Serie B potessero chiamarmi e così è stato. L’obiettivo di tornare in Serie A, in primis blindando i playoff. Peccato per la sconfitta di venerdì, ma la sosta può aiutare”.