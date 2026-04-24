Reggiana, Bisoli: "Se vinciamo porto la squadra a cena. Futuro? Rimarrei anche in C"

Domani contro il Palermo la Reggiana di Pierpaolo Bisoli cercherà di strappare una vittoria importante in chiave salvezza. Visto il valore della formazione siciliana, però, il compito non sarà certamente dei più semplici. Queste le parole del tecnico degli emiliani nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Mi aspetto una risposta importante dai tifosi, dopo una sconfitta ci hanno applaudito per la nostra prestazione e ci sono stato vicini. Farò di tutto per portare la Reggiana ai playout o alla salvezza, la squadra sta crescendo in modo esponenziale. Come sarà vederla dalla tribuna (il tecnico è squalificato, ndr)? Sarò un leone in gabbia vista la squalifica perché credo che non riuscirò a dargli quello che vorrei da bordocampo, però abbiamo provato anche questo e sono stato zitto in allenamento 30-40 minuti. Gli ho detto di farmi un regalo ma sono convinto che a fine partita festeggeremo insieme anche se il Palermo è forte.

Futuro? Io rimarrei anche in Serie C se ci fosse il progetto, mi trovo molto bene, sto bene, ho trovato persone serie, se ci dovessero essere i programmi io rimarrei. Quest’annata è stata storta, ma puoi scivolare e tornare dove meriti. Si è creato un clima positivo nonostante la penultima posizione, sto sempre col direttore, parliamo e mangiamo col presidente, tutto quello che faccio lo faccio per la Reggiana. Se domani vinciamo porto i ragazzi a cena.

Il rapporto con la dirigenza? Si è instaurato un bel rapporto con la dirigenza, io ho tanti difetti, ma sono una brava persona e voglio bene alla Reggiana. Non voglio fare il professore ma porto avanti le mie idee".