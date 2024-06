Ufficiale Reggiana, ecco il dopo Nesta: sarà Viali a guidare gli emiliani. Contratto annuale

La Reggiana ha scelto il tecnico che prenderà il posto di Alessandro Nesta: si tratta di Viali che nella scorsa stagione ha guidato l'Ascoli, per 13 gare, e il Cosenza, per nove gare. Questa la nota del club:

"AC Reggiana comunica che William Viali è il nuovo allenatore dell’AC Reggiana, e a partire dal 1 luglio 2024 guiderà i granata nel prossimo campionato di Serie B 2024 – 2025.

Nato a Vaprio d’ Adda (MI) nel 1974, Viali ha alle spalle una lunga carriera da difensore, trascorsa collezionando oltre 180 presenze in serie A con Lecce, Venezia, Perugia, Ancona, Fiorentina e Treviso, oltre 100 partite giocate in Serie B con Cesena, Lecce, Fiorentina e Treviso, e oltre 160 gare disputate in Serie C con Fiorenzuola, Ravenna, Monza, Ascoli e Cremonese.

Come allenatore ha cominciato con il Fiorenzuola e il Piacenza in Serie D, per poi condurre Pro Piacenza, Sudtirol, Cuneo, Novara e Cesena in Serie C, e infine approdare in Serie B alla guida del Cosenza (in due occasioni) e dell’Ascoli. Nella stagione sportiva appena terminata ha portato il club calabrese ad ottenere la permanenza nel campionato cadetto.

Ora mister Viali si lega al club della città di Reggio Emilia con un contratto di durata annuale.

La Società è lieta di accogliere il nuovo allenatore e di iniziare insieme un nuovo capitolo della storia granata".