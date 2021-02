Reggina, Baroni: "Situm, Faty e Kingsley assenti. Menez ci sarà". Fra i convocati torna Di Chiara

"Jeremy è un giocatore importante sarà della partita, avremo tre gare in una settimana, abbiamo bisogno dell'apporto di tutti. Per il resto Situm è recuperato, ma non convocato per scelta tecnica visto che voglio dargli qualche giorno per lavorare. Faty e Di Chiara non stanno bene e vanno valutati, mentre Kingsley ha avuto un risentimento muscolare e l'abbiamo fermato. Gasparetto è fuori per scelta tecnica e Rossi non sta bene". Così Marco Baroni in conferenza stampa ha parlato delle condizioni della squadra in vista della sfida di domani.

Questi i 23 convocati per la trasferta di Ferrara. Rispetto all’ultima gara rientrano Di Chiara in difesa e Chierico a centrocampo, mentre resta fuori Kinglsey. Assenti anche Faty, Rossi, Situm e Gasparetto. Questa la lista completa:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Okwonkwo.