Reggina, Di Chiara: "Il mio futuro è qui. Mi piacerebbe giocare in A con questa maglia"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta del Sud il terzino della Reggina Gianluca Di Chiara ha parlato del proprio futuro spiegando che continuerà l’avventura con gli amaranto: “Sono felice di poter proseguire la carriera con questa maglia. Penso non ci siano problemi. Il mio futuro sarà ancora qui. Questa è una città che mi ha dato tanto sotto tutti i punti di vista. - continua Di Chiara parlando della stagione appena conclusa – Abbiamo realizzato una seconda parte di annata straordinaria e i numeri lo testimoniano, possiamo essere felici per la salvezza raggiunta con un po' d’anticipo. A dicembre eravamo terzultimi e non abbiamo rimpianti per il mancato accesso ai play off anche se ci avrebbe fatto piacere. Nella prossima stagione vogliamo migliorare il risultato di quest’anno, faremo tesoro degli errori ripartendo con grandi stimoli. Un giorno mi piacerebbe vestire la maglia amaranto in serie A”.