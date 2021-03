Reggina, Edera: "Mi piacerebbe restare anche in futuro. Ruolo? Gioco dove dice il mister"

L’esterno offensivo Simone Edera ha parlato ai microfoni ufficiali della Reggina dei suoi primi mesi in terra calabrese e del proprio futuro: “A Reggio mi sto trovando benissimo in tutto e non posso che ringraziare il direttore sportivo, la società e il mister che mi ha voluto. Ruolo? Gioco dove mi mette l’allenatore, anche se ho sempre giocato a destra e preferisco agire da quella parte. Quando sono arrivato non eravamo messi bene, ma ora siamo più tranquilli, l’umore è migliorato e c’è più entusiasmo. - conclude Edera come si legge su strettoweb.com - Restare? A fine anno valuteremo con il ds cosa fare, ma se ci fosse la possibilità potrei anche continuare questa avventura”.