Reggina-Empoli, le formazioni ufficiali: Dionisi varia, Baroni punta alla continuità

Al via alle 19:00 la sfida della 26^ giornata del campionato di B, che, al "Granillo" opporrà Reggina ed Empoli.

Per la formazione di casa, poche novità rispetto a quanto si poteva preventivare, se non che Liotti vince il ballottaggio con Di Chiara e Rivas quello con Menez per la trequarti, dove parte dal 1' con Folorunsho ed Edera a supporto di Montalto: Baroni punta alla continuità, che di fatto conferma lo schieramento visto a Ferrara. Mister Dionisi fa invece rifiatare Parisi, con Terzic che torna titolare in difesa, mentre in attacco è Olivieri a far coppia con Mancuso.

Le formazioni ufficiali:

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Mancuso, Olivieri.