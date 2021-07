Reggina, i convocati per il ritiro: non ci sono Crimi e Faty. Aggregato il classe 2005 Salvi

Con una nota ufficiale, la Reggina ha comunicato l'elenco dei calciatori che domani sera raggiungeranno Sarnano (Macerata), per la prima parte del ritiro pre-campionato: il club specifica che Jeremy Menez raggiungerà i compagni dopo aver osservato il periodo di quarantena previsto per chi rientra dall'estero e relativo alla normativa anti-Covid, mentre Rigoberto Rivas, convocato dall'Honduras per i Giochi Olimpici, raggiungerà i compagni al termine della manifestazione.

Un nome nuovo, mai aggregato in prima squadra, Leonardo Salvi, classe 2005 che sarà visionato dallo staff tecnico.

Fanno però rumore le assenze, a cominciare da quella del centrocampista Marco Crimi, cui si aggiunge quella del suo compagno di reparto Faty.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI Lofaro, Micai, Lofaro

DIFENSORI: Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Rechichi, Regini, Stavropoulos

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Crisetig, Gavioli, Laribi, Ricci, Situm

ATTACCANTI: Bellomo, Bezzon, Denis, Montalto, Provazza, Salvi.