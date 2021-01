Reggina, in arrivo Dalle Mura e Tramoni. Ma è l'attacco il reparto che ha bisogno d'innesti

Pietro Iemmello (onnipresente in questa sessione di mercato), Elia Petrelli, Mirko Antenucci e Marco Tumminello. Sono questi i quattro nomi più caldi per rinforzare l'attacco di una Reggina che ha sofferto a trovare la via della rete nella prima parte di stagione e che deve fare i conti con l'addio di Lafferty. Al momento il più vicino sembrerebbe il giovane della Juventus U23 che passerà al Genoa nell'ambito dell'affare Rovella. Ma saranno due gli acquisti con Iemmello prima scelta da contendere soprattutto al Frosinone. Per Tumminello invece appare avanti la SPAL, mentre Antenucci non è una vera e propria punta centrale, ma più un'ala. Il club calabrese si è rinforzato già con Micovschi, del Genoa, e l'esperto portiere Nicolas che porterà alla cessione di uno fra Guarna e Plizzari. In difesa è in arrivo il giovane Dalle Mura dalla Fiorentina, ma piace anche lo svincolato Lakicevic. Mentre per potenziare le corsie laterali dopo il no di Mustacchio il club ha virato sul giovane Matteo Tramoni del Cagliari.

Per quanto riguarda le uscite, detto del portiere, è in dirittura d'arrivo la cessione di Gabriele Rolando al Bari, mentre per Daniele Gasparetto ci sono stati sondaggi da parte di Vicenza e Sambenedettese.