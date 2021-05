Reggina, Loiacono: "Play off erano alla nostra portata. Ci è mancato un pizzico di fortuna"

vedi letture

Il difensore della Reggina Giuseppe Loiacono intervistato da Tuttob.com ha parlato della stagione appena conclusa soffermandosi sul cambio di passo con l’arrivo di Baroni in panchina: “Con mister Baroni abbiamo cambiato marcia e la squadra ha fatto uno step importante sotto il profilo della maturità. Eppure in campionato eravamo partiti bene, poi però quelle 7 sconfitte su 8 gare disputate ci hanno fatto sprofondare in classifica. Dentro di noi sapevamo di essere forti e che sarebbe bastato poco per risalire la china e con impegno e costanza ci siamo riusciti. Con un pizzico di fortuna, specialmente contro Ascoli e Cremonese, avremmo potuto agguantare i play off e invece abbiamo perso punti preziosi per strada. Credo che ci fossero 7-8 squadre superiori a noi e i play off erano alla nostra portata, ma detto questo siamo andati ben oltre la semplice salvezza che era l’obiettivo prioritario. - continua Loiacono parlando della terza promossa - Monza e Lecce, sulla carta, sono le grandi favorite. Se dovessi scommettere, però, punterei sui brianzoli".