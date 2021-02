Reggina, Petrelli: "Spero di imparare molto da due campioni come Menez e Denis"

vedi letture

Il neo attaccane della Reggina Elia Petrelli ha parlato in conferenza stampa della sua nuova esperienza in amaranto: "Sono contento di essere qui e voglio dare il massimo per la squadra. Nonostante l'assenza del pubblico si sente che questa è una piazza calda e per questo sento una grande responsabilità. Voglio fare bene ed essere utile alla squadra, mettermi in mostra e fare qualche gol. Sono qui per crescere e migliorare sotto tanti punti di vista. - continua Petrelli come riporta Tuttoreggina.it - Il mio ruolo è quello di centravanti e spero di poter imparare molto da grandi giocatori come Menez e Denis, in particolare dal secondo che ha fato tanti anni ad alti livelli segnando molti gol. spero di potergli rubare quanto più possibile".