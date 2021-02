Reggina-Pordenone, formazioni ufficiali: panchina per Menez. Montalto, problema last minute

Prosegue quest'oggi la 24^ giornata del campionato di Serie B, che alle 15:00 vedrà giocarsi il penultimo match del turno: in campo Reggina e Pordenone.

Formazione tipo per Baroni, che deve però fronteggiare il problema patito in extremis da Montalto, che non va neppure in panchina mandando Rivas nell'undici titolare: Cionek parte dal 1' nonostante la forma non al top. Sulla trequarti panchina a sorpresa per Menez, dentro Micovschi.

Nessuno stravolgimento, invece, per i ramarri, anche loro in campo con la formazione tipo.

Le formazioni ufficiali:

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Edera; Rivas

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Misuraca, Scavone; Biondi; Ciurria, Butic.