Reggina, sirene dalla Serie A per Rivas. Almeno tre club sulle tracce dell'honduregno

vedi letture

Per l’attaccante Rigoberto Rivas nella prossima stagione potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Il classe ‘98, che può occupare più posizioni nel reparto offensivo, sta infatti disputando un buon campionato con la Reggina in Serie B (16 presenze con due gol e due assist) e ha attirato gli sguardi di alcuni club di massima serie, due di fascia bassa e uno di fascia alta come riferisce Fcinternews.it che nella prossima stagione potrebbero bussare alle porte dell’Inter – il giocatore è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri – per l’honduregno.