Salernitana a rischio: il Monza non ha presentato alcuna domanda per l'eventuale ripescaggio

Il Monza ha intenzione di conquistare la Serie B sul campo e non in altre maniere. Il club infatti, nonostante la momentanea bocciatura da parte della FIGC al trust proposto dalla Salernitana, non ha presentato alcuna domanda per l’eventuale ripescaggio in Serie A in luogo dei campani. Lo riferisce Monza-News.it.