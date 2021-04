Salernitana, Castori: "Frosinone squadra importante". I convocati: emergenza granata

“Domani affrontiamo una squadra forte con un organico di qualità e sarà l’ennesima partita difficile di questo campionato molto impegnativo. Il Frosinone ha cambiato di recente la guida tecnica e ciò rappresenta un’insidia maggiore per la gara di domani. Dovremo scendere in campo con la determinazione giusta per fare una prestazione importante”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – Frosinone. Il mister ha quindi concluso: “Vogliamo cancellare immediatamente la sconfitta di Lecce, i ragazzi hanno grande voglia di riscatto. Abbiamo delle assenze ma la squadra ha grandi motivazioni, chiunque scenderà in campo darà il massimo per tornare al successo. Approfitto dell’occasione per rivolgere i più sentiti auguri di una buona Pasqua a tutti i tifosi della Salernitana e alle loro famiglie”.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Frosinone. Non ci sono buone notizie: non ha recuperato nessuno e la Salernitana sarà in emergenza, addirittura Aya potrebbe restare fermo ai box fino alle ultime 2-3 giornate. Out anche Durmisi, giocatore arrivato a gennaio decisamente fuori allenamento: aveva ragione Castori quando chiedeva gente pronta. Ecco tutti i convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen, Tutino.