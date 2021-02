Salernitana, Castori: "Terza gara in 7 giorni: sarà un'incognita". I convocati per il Vicenza

vedi letture

“Quella di domani sarà la terza gara in una settimana e rappresenta sempre un’incognita. Abbiamo il massimo rispetto per il Vicenza, che rappresenta un avversario ostico, ma vogliamo tornare alla vittoria. Dobbiamo fare la nostra partita, mettendo in campo tanta intensità e determinazione”. Queste le parole del tecnico della Salernitana Fabrizio Castori alla vigilia della gara contro il Vicenza. Il mister ha quindi concluso: “La squadra sta finendo le gare in crescendo a dimostrazione dell’ottima preparazione dal punto di vista atletico. Recuperiamo Durmisi, mentre Kupisz ancora non è pronto. Servirà il contributo di tutti per ottenere un risultato positivo”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, diramata poi la lista dei convocati dei granata. Oltre al citato Durmisi, regolarmente in lista anche Djuric, vittima di un leggero affaticamento muscolare nella giornata di ieri. Mancheranno soltanto Lombardi (all'estero per curarsi la quarta lesione muscolare in un anno e mezzo) e Kupisz, pronto a rientrare per la trasferta di Ascoli. Tribuna per Micai.

La formazione non dovrebbe essere molto differente da quella che ha ben figurato a Pisa pur con una difesa modificata: in campo Gyomber e Mantovani, i tifosi sperano di vedere all'opera Emanuele Cicerelli.

Di seguito la lista completa

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.