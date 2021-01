Salernitana, da Pettinari a Laribi. Si cercano giocatori già allenati da Castori

La Salernitana vuole rinforzare la rosa con giocatori già conosciuti e allenati dal tecnico Fabrizio Castori, giocatori pronti subito e che conoscono già i metodi di allenamento e gli schemi dell'allenatore. Per questo, come riporta Il Mattino, la società campana si muove per l'attaccante del Lecce Stefano Pettinari, già cercato a settembre, che potrebbe lasciare il club giallorosso per cercare un maggior minutaggio. L'operazione non è facile perché prima bisogna operare in uscita con uno fra Giannetti, che piace sempre al Pescara, e Gondo da sistemare prima di comprare.

Un altro nomer per rinforzare la rosa è quello di Karim Laribi, classe '91 in uscita dall'Hellas Verona e già con Castori al Cesena, giocatore che può rivestire più ruoli fra centrocampo e attacco. Per lui è stato fatto un sondaggio che nei prossimi giorni potrebbe diventare qualcosa di più concreto.