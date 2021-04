Salernitana, i convocati di mister Castori per la sfida al Monza: Lombardi, sfortuna senza fine

Riprende il campionato di B, e la Salernitana è prossima al big match contro il Monza,

Sul versante rosa, non ci sono grosse novità, con Lombardi che prosegue il suo "incubo" personale e resta a casa per l'ennesimo problema muscolare: davvero incredibile quello che sta capitando a un giocatore che, in pratica, dal febbraio del 2020 ad oggi ha giocato appena cinque partite dal primo minuto.

Ok invece Aya e Coulibaly, assente Milan Djuric.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen, Tutino.