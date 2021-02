Salernitana, il ringraziamento di Dzickez: "Il vostro sostegno significa molto per me"

"Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti, per tutte le parole di conforto che stanno continuando ad arrivarmi. Non sono in grado di rispondere a tutti ma continuo a leggere messaggi e li apprezzo molto. Ancora una volta vorrei ringraziare Francesco Di Tacchio, Vittorio Parigini e tutto lo staff medico di Salernitana e Ascoli per una reazione immediata e per l’aiuto ricevuto in campo. Vorrei ringraziare tantissimo anche tutti i tifosi della Salernitana, il vostro sostegno significa molto per me". Con questo post il centrocampista della Salernitana Patrick Dziczek ha voluto ringraziare e tranquillizzare colleghi e tifosi dopo la crisi epilettica che lo ha colpito durante la sfida contro l'Ascoli in Serie B.