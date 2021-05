Salernitana in Serie A, i complimenti della Lega B alla squadra di Castori

La LegaB ha voluto congratularsi con la Salernitana per la promozione in Serie A arrivata questo pomeriggio all'ultima giornata di campionato: "La Salernitana è in Serie A. Complimenti alla formazione di Castori per la meritatissima promozione".