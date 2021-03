Salernitana, individuato il primo colpo in caso di Serie A: Miguel Veloso dell'Hellas

Potrebbe essere l’esperto regista Miguel Veloso il regalo per la Salernitana in caso di promozione in Serie A. Il portoghese classe ‘86 è infatti in scadenza e la sua permanenza all’Hellas Verona appare in bilico col giocatore che sarebbe pronto a provare una nuova esperienza ancora in Italia. Per questo i campani, come riporta Tuttosalernitana.it, starebbero facendoci un pensiero anche se tutto è legato alla promozione in Serie A tutta ancora da conquistare nei prossimi mesi. Il presidente Mezzaroma, con il placet di Claudo Lotito, sarebbe pronto ad avanzare un’offerta importante per Veloso che però potrebbe finire anche alla Lazio, come vice Leiva, qualora la Salernitana non dovesse riuscire nel salto di categoria.