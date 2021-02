Salernitana, Lombardo scalpita: scongiurata l'operazione, rientra per il rush finale?

Una situazione ancora in divenire quella legata all'atteso Cristiano Lombardi, che la Salernitana non ha ancora potuto "sfruttare" in pieno potenziale: un lungo infortunio, infatti, lo sta tenendo lontano dal rettangolo verde, ma, come riferisce tuttosalernitana.com, potrebbero esserci positivi sviluppi sulla vicenda.

Il giocatore, inserito nella lista over e, teoricamente, potrebbe essere a disposizione di mister Fabrizio Castori per il rush finale della stagione, visto che è stato scongiurato ancora una volta il rischio di un'operazione. Come riferisci il sito citato, il giocatore scuola Lazio "in stretto contatto con la proprietà e con lo staff medico granata, all'estero si è curato seguito da una equipe specializzata in infortuni di questo tipo e che sta cercando di rinforzare l'arto colpito per prevenire, quantomeno, una nuova lesione che lo costringerebbe a fermare la carriera per capire quale sia la soluzione definitiva".