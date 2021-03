Salernitana, ritiro anticipato. I convocati di mister Castori per la trasferta di Cittadella

vedi letture

Il pari con il Cosenza ha lasciato qualche strascico in casa Salernitana. A tecnico, proprietà e società non è piaciuto l'atteggiamento dei calciatori che con un uomo in più non sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio nella 28^ giornata del campionato.

Delusione che era stata manifestata nel post gara anche da Claudio Lotito, piombato negli spogliatoi per chiedere massimo impegno in questo rush finale di stagione. La società, quindi, ha deciso di anticipare il ritiro: al termine della seduta di allenamento effettuata ieri mattina al Mary Rosy mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani contro il Cittadella. Tra gli assenti il difensore Aya (problema muscolare), Antonucci (scelta tecnica), oltre ai lungodegenti Dziczek e Lombardi che hanno presumibilmente concluso in anticipo la loro stagione.

In extremis anche anche Sy per un virus intestinale, al suo posto il giovane Barone. Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino, Barone