Salernitana-Vicenza finisce 1-1: passo falso per i padroni di casa in chiave promozione

vedi letture

Finisce 1-1 la gara tra Salernitnaa e Vicenza, apertura del sabato di Serie B. Apre le danze un rigore sulla traversa di Tutino, poi le reti arrivano nel finale: 1-0 per i padroni di casa di Aya all'81', due minuti dopo il pareggio di Giacomelli. Passo falso in chiave promozione per la Salernitana, ora a 38 punti ma a meno 5 dall'Empoli che può allungare in testa alla classifica. Il Vicenza conquista così un punticino che per il momento lo porta a +4 dal sedicesimo posto occupato dal Cosenza.