Ufficiale Samp, arriva Sekulov dalla Juve: prestito con obbligo. Sarà poi blucerchiato fino al 2028

vedi letture

Lo avevamo anticipato ieri, ora arriva anche l'ufficialità. Perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, la Sampdoria "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dalla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov (nato a Piacenza il 18 febbraio 2002). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028".

Fa poi eco anche il comunicato della formazione bianconera: "Nikola Sekulov si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto alla Sampdoria: è ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto obbligatoria, del classe 2002.

Bianconero dal 2016, Sekulov ha percorso buona parte della trafila del Settore Giovanile della Juventus arrivando fino alla Next Gen della quale è primatista sia in termini di presenze (103) che di gol realizzati (19). 9 reti (più 2 assist) fondamentali per l’ottimo finale della scorsa stagione della Next Gen del quale Sekulov è stato grande protagonista dopo il rientro a Torino nella finestra di mercato di gennaio 2024.

Il 30 marzo scorso anche la soddisfazione dell’esordio in Prima Squadra, un anno dopo la prima convocazione nel marzo del 2023, nella sfida di Roma contro la Lazio e una settimana più tardi il rinnovo di contratto fino al 2027 con il Club bianconero.

Adesso per Sekulov è pronta l’avventura in Serie B alla Sampdoria: in bocca al lupo Nikola!".