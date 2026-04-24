TMW Sampdoria, Lombardo: "A Cesena partita clou e voglio delle risposte concrete. Pierini out"

Vigilia di campionato per la Sampdoria. La formazione blucerchiata scenderà in campo a Cesena per cercare di rimediare alla sconfitta casalinga contro il Monza. Il tecnico Attilio Lombardo ha parlato in conferenza dal centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco.

Che settimana è stata?

"Ho parlato solo un giorno e i ragazzi hanno recepito questa sconfitta da dimenticare in fretta come fatto in altre occasioni. Voglio delle risposte mature e voglio una risposta abbastanza forte domani anche perché incontriamo una squadra in salute che sta lottando per situazioni diverse dalla nostra. I ragazzi hanno recepito ma poi il campo è quello che decide. Quanto fatto in settimana è stato fatto bene ma farlo con gli avversari è diverso. Sono convinto che la squadra sarà pronta".

Come sta Pierini?

"E' out. Ha avuto un problemino accusato un po' di tempo fa. Ha fatto un po' di lavoro differenziato ma la gamba non risponde bene e io in questo momento ho bisogno che tutti siano al 100%. Perdo un giocatore importante".

Come si gioca a Cesena?

"Un po' di disciplina in più. Quella che ci è mancata con il Monza. Con caratteristiche diverse, il Cesena è una squadra che ha giocatori importanti, sono bravi in transizione. Se saremo corti e stretti riusciremo ad arginare questo loro gioco".

Abidlgaard può giocare ancora in difesa?

"Deve essere più disciplinato. So benissimo che giocare a tre dietro, dove hai i due braccetti che ti aiutano di più, è più facile per un giocatore che è nato più centrocampista. Mentre a quattro puoi andare in difficoltà. Mi ha comunque dato personalità. La mia volontà è provarlo a centrocampo e vedremo come si comporterà".

Esposito?

"Tutti si aspettano qualcosa di più da lui. Più si parla di lui e più a livello mentale il ragazzo può subire qualcosa. E' un giocatore, per me, che deve incidere di più. Lo sa benissimo anche lui, il suo rendimento è stato a volte buono e a volte incostante ma non dobbiamo fare un caso Esposito. Deve sapere che è un ragazzo del gruppo e può diventare fondamentale di quello che è stato in questo momento ma non sono deluso da lui".

I gol subiti nei primi venti minuti?

"Contro il Monza abbiamo perso una marcatura. Noi prepariamo le gare cercando di essere subito attivi. Con il Monza ci siamo consegnati subito quindi è stato un errore di squadra. Dare una spiegazione è difficile. Dipende anche dalle partite. Nell'ultimo periodo abbiamo incontrato squadre che hanno come caratteristiche il possesso palla. Il Cesena ha sì giocatori di palleggio ma dietro ha giocatori che danno meno superiorità numerica. La squadra deve migliorare su tutto ma da salvare ci sono altre cose".

C'è consapevolezza che domani sia una partita chiave?

"Siamo in un momento clou. E siamo consapevoli che domani sia la giornata dove dobbiamo fare bene. La squadra è in salute e credo possa fare una partita di grande sostanza. Poi non è mai semplice dire: 'Si, domani vinciamo'. Ci proviamo, proveremo a fare una buona gara e poi il risultato è positivo se fai una buona partita. E' come se fosse l'ultima partita del campionato".

Dopo le tre vittorie di fila c'è stato un po' di rilassamento?

"L'ho patita nella partita fra Pescara e Monza. Ho detto che ho visto un'aria troppo entusiasmante, e parlo del campo. Me lo potevo aspettare ma pensavo ci potesse essere qualcosa che ci facesse migliorare. So cosa vuol dire avere una mentalità vincente anche sul campo di allenamento. Io quello che ho sempre chiesto ai ragazzi è di farmi vedere in allenamento l'approccio alla partita che uno va ad affrontare. Quella col Monza mi ha fatto un po' paura".

In difesa ci sono dubbi?

"Ho un dubbio sul chi fare giocare come centrale di destra. Cercheremo di pensare bene a quello che sarà il sostituto di Abildgaard domani. Abbiamo tre opzioni: potrebbe giocare o Palma, o Hadzikadunic o anche Ferrari. Oggi ho provato tutti e tre i giocatori e quando decideremo speriamo di aver fatto la scelta giusta".

Può avere una chance Cherubini?

"Sì. Avendo tre esterni come lui, Pierini e Begic qualcuno poteva essere sacrificato. Cherubini ha tanto entusiasmo, è giovane e ti dà tanto spirito. E' molto generoso e ha qualità importanti. Mi auguro che in campo domani possa mettere in campo quello che ho detto".

Giocherete per ultimi.

"Credo che sia la cosa peggiore giocare per ultimo. Al di là del fatto che sai il risultato delle altre squadre non vorrei che portasse via energie e questo non mi piace tanto. E' successo a Carrara, dove siamo andati in ritiro tardi, e molti della squadra si sono fermati a vedere la partita. Non vedrò le altre partite, penso alla mia squadra e al Cesena. Non possiamo basarci sulle disgrazie delle altre squadre".