Serie B, 1° turno playoff: dopo 45' Chievo corsare al "Penzo". Venezia sotto di una rete

Al via i playoff di Serie B, aperti nel pomeriggio dalla sfida tra Cittadella e Brescia, valida per il 1° turno: a staccare il pass per la semifinale, trattandosi oggi di gare secche, è stato il Cittadella.

Alle 21:00, sempre in gara secca, il via di Venezia-ChievoVerona, di cui si sono da poco conclusi i primi 45', che vedono la truppa ospite in vantaggio grazie al rigore segnato da Garritano. Da segnalare, però, il gol annullato dal VAR ad Aramu, che poco dopo l'avvio aveva incanalato il match in favore dei lagunari, salvo poi veder vanificato il centro siglato.

Di seguito il programma playoff completo:

GIA' GIOCATA

Cittadella-Brescia 1-0 (40' Proia)

ORE 21:00

Venezia-ChievoVerona 0-1 (10' [rig.] Garritano)

SEMIFINALI

Andata - lunedì 17 maggio 2021

Ore 18.30: Cittadella – Monza

Ore 20.45: Vincente Venezia/ChievoVerona – Lecce

Ritorno - giovedì 20 maggio 2021

Ore 18.30: Lecce – Vincente Venezia/ChievoVerona

Ore 20.45: Monza – Cittadella

FINALE

Andata - domenica 23 maggio 2021, ore 21.15

Ritorno - Giovedì 27 maggio 2021, ore 21.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato