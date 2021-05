Serie B, 1° turno playoff: il Venezia ribalta la gara e batte il ChievoVerona. E' semifinale

Al via i playoff di Serie B, aperti nel pomeriggio dal 1° turno preliminare, che ha visto il Cittadella battere il Brescia e conquistare quindi la semifinale.

Alle 21:00, sempre in gara secca, si è giocata Venezia-ChievoVerona, terminata ai supplementari dopo l'1-1 a termine dei 90' regolamentari. A staccare il pass per le semifinali è la formazione lagunare, che andata in svantaggio nel primo tempo supplementare ha poi ribaltato la partita battendo i clivensi per 3-2; da segnalare un rigore fallito allo scadere dei secondo tempo supplementare da Forte.

Di seguito il programma playoff completo:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Brescia 1-0 (40' Proia)

Venezia-ChievoVerona 3-2 d.t.s. (10' [rig.] Garritano, 60' [aut.] Bertagnoli, 104' [aut.] Mogoș, 107' Maleh, 116' Johnsen)

SEMIFINALI

Andata - lunedì 17 maggio 2021

Ore 18.30: Cittadella – Monza

Ore 20.45: Vincente Venezia/ChievoVerona – Lecce

Ritorno - giovedì 20 maggio 2021

Ore 18.30: Lecce – Vincente Venezia/ChievoVerona

Ore 20.45: Monza – Cittadella

FINALE

Andata - domenica 23 maggio 2021, ore 21.15

Ritorno - Giovedì 27 maggio 2021, ore 21.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato