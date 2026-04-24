Serie B, 36ª giornata: Avellino-Bari finisce 2-0. Besaggio e Palumbo affossano i Galletti
Torna a vincere dopo tre giornate d'astinenza l'Avellino di Davide Ballardini e lo fa contro un Bari sempre più in crisi. Al 'Partenio - Lombardi' l'anticipo serale della 36ª giornata del campionato di Serie B lo decidono le reti di Besaggio al 67' e di Palumbo al 79'
Con questo successo i Lupi salgono a quota 46 punti, superando per il momento Cesena e Carrarese. Galletti che, invece, rimangono fermi a quota 34, con il terzo ko consecutivo, ma soprattutto con il rischio che, al termine del turno, possano trovarsi all'ultimo posto in solitaria in caso di vittorie di Reggiana, Spezia e Pescara
SERIE B - 36ª GIORNATA
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
Avellino-Bari 2-0
67' Besaggio, 79' Palumbo
Sabato 25 aprile 2026
Ore 12.30 - Catanzaro-Spezia
Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese
Ore 15.00 - Pescara-Juve Stabia
Ore 15.00 - Reggiana-Palermo
Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova
Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova
Ore 17.15 - Venezia-Empoli
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75
Monza 75*
Frosinone 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52*
Juve Stabia 49
Avellino 46*
Cesena 44
Carrarese 43
Mantova 40
Südtirol 40
Sampdoria 40
Padova 40
Empoli 37
Virtus Entella 36
Bari 34*
Pescara 33
Spezia 33
Reggiana 33
* una gara in più
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