Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul Modena
Si chiude con la vittoria Monza per 1-0 sul Modena il primo anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie B.
Decide allo U-Power Stadium, la splendida rete in sforbiciata di Samuele Birindelli al 27' del primo tempo.
Con questa vittoria la compagine di Paolo Bianco aggancia in vetta alla graduatoria il Venezia, impegnato domani al 'Penzo' contro l'Empoli, a quota 75 punti. Rimane a 52 punti, invece, il Modena.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
Venerdì 24 aprile 2026
Ore 21.00 - Avellino-Bari
Sabato 25 aprile 2026
Ore 12.30 - Catanzaro-Spezia
Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese
Ore 15.00 - Pescara-Juve Stabia
Ore 15.00 - Reggiana-Palermo
Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova
Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova
Ore 17.15 - Venezia-Empoli
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75
Monza 75*
Frosinone 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52*
Juve Stabia 49
Cesena 44
Carrarese 43
Avellino 43
Mantova 40
Südtirol 40
Sampdoria 40
Padova 40
Empoli 37
Virtus Entella 36
Bari 34
Pescara 33
Spezia 33
Reggiana 33
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