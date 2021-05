Serie B, a caccia della finale. Monza, serve dimenticare l'andata. Brocchi può contare su Boateng

Giornata di ritorno delle semifinali playoff in Serie B. Si comincerà alla ore 18.30 con il match dello U-Power Stadium fra il Monza di Cristian Brocchi e il Cittadella di Roberto Venturato che si è imposto all'andata per 3-0 al Tombolato.

Un ko, quello di lunedì sera, che si è rivelato essere un colpo tremendo per i biancorossi. Squadra scarica e con poche idee, ma soprattutto in balia dei padroni di casa. "Il Cittadella è una realtà che qualcuno sottovaluta, ma non io, che da cinque anni partecipa ai play off, ha già giocate una finale e ha giocatori con esperienza", ha dichiarato il tecnico durante la conferenza stampa. Le buone notizie però non mancano, Brocchi recupera Boateng per una gara importantissima. Ci sarà anche Bellusci dopo la squalifica, ma mancheranno Lamanna, Maric e Paletta. Si va verso la riconferma del 3-5-2 con Diaw favorito in attacco e il trio Frattesi-Barberis-Colpani in mediana.