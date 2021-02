Serie B, all’intervallo è 0-0 tra Chievo e Monza: poche emozioni al Bentegodi

Si è chiuso a reti inviolate il primo tempo tra Chievo e Monza, gara delle 16 valida per il 24esimo turno di Serie B. Poche emozioni al Bentegodi, con una gara bloccata tra due big della cadetteria, che non vogliono lasciar scappare l’Empoli in campo tra un’ora ma che sono ben attente a non scoprirsi.