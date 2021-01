Serie B, Ascoli-Brescia: prima da "ex" per Dionigi. Esordio per Dionisi, Jagiello rileva Špalek

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

È ufficialmente iniziato il girone di ritorno per le squadre di Serie BKT, inaugurato dall'anticipo tra Vicenza e Venezia di ieri sera terminato in parità (0-0). Tra i cinque match della 20ª giornata in programma quest'oggi, anche il delicato scontro del "Del Duca" tra Ascoli e Brescia: "Picchio" ultimo in classifica e nuovamente in striscia negativa da due turni dopo sette punti in tre partite ottenuti dopo l'avvicendamento tra Rossi e Sottil sulla panchina dei marchigiani. "Rondinelle" reduci da tre sconfitte consecutive e distanti sole tre lunghezze dalla zona play-out, delusione assoluta del campionato cadetto visto un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. La posta in palio è alta, ben oltre i semplici tre punti, e le squadre sono chiamate a dare risposte concrete per provare a risollevare entusiasmo e ambizioni nei rispettivi ambienti. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

COME ARRIVA L'ASCOLI - "Il Brescia è una corazzata, una squadra blasonata che ha l'obiettivo di vincere il campionato. Nelle ultime partite non ha fatto punti, ma questo non ci deve riguardare, dobbiamo pensare a noi e a quello che dovremo fare per mettere l’avversario in difficoltà. La posta in palio è alta, ma dovremo essere lucidi, pragmatici e anche spensierati per scendere in campo con l’unico obiettivo di vincere la partita". Queste le parole di Andrea Sottil alla vigilia del match contro le "Rondinelle". Per questa sfida, il tecnico di Venaria Reale non avrà a disposizione Cangiano, vittima di un problema fisico, ed esclude per scelta tecnica (legata alle dinamiche di mercato) Tupta, Cavion, Spendlhofer, Lico,Vellios, Ghazoini, Tassi e Matos. Pronto a esordire in maglia bianconera Federico Dionisi: sarà lui ad affiancare Bajic nel tandem offensivo supportato da Sabiri (favorito su Biadoui), al rientro dopo aver saltato per infortunio le gare contro Cittadella e Chievo. Linea mediana formata da Eramo (in ballottaggio con Danzi), Buchel e Saric; confermata la linea a quattro di difesa con Pucino, Brosco, Quaranta e Kragl davanti a Leali.

COME ARRIVA IL BRESCIA - "Credo sia prematuro parlare di sfida salvezza, manca ancora tutto il girone di ritorno. Sicuramente è una sfida importantissima perché ci permetterebbe di iniziarlo nella maniera giusta. L'Ascoli non è quello di inizio stagione ed è senza dubbio una squadra insidiosa, per me è una sfida speciale e ringrazierò sempre la città per quello che mi ha dato e per tutto quello che ho vissuto". Davide Dionigi torna nelle Marche dopo la breve esperienza sulla panchina bianconera dell'estate scorsa, culminata in una prodigiosa salvezza. Il tecnico emiliano non può far affidamento sugli infortunati Kotnik, Cistana, Ndoj, Semprini, Bjarnason e Skrabb e deve rinunciare allo squalificato Špalek. È Jagiello il più accreditato a sostituire lo slovacco sulla trequarti, alle spalle della coppia d'attacco formata da Ayè (in ballottaggio con Ragusa) e Donnarumma. A centrocampo verso la riconferma Bisoli e Van de Looi, con Karacic e Martella sulle corsie laterali. Matějů in vantaggio su Chancellor per una maglia da titolare nel trio di difesa con Papetti e Mangraviti davanti a Joronen.