Serie B, Balotelli fa volare il Monza, Salernitana ko. L'Empoli spreca il match point, Entella in C

vedi letture

Sono appena terminate le gare valide per il 35° turno di serie B. La capolista Empoli cade sul campo dell'Ascoli e spreca il primo match point per la promozione diretta, non sfruttando il ko della Salernitana nel big match con il Monza. Adesso la corsa per il secondo posto è più accesa che mai, visto che anche il Lecce è caduto in casa sotto i colpi del Cittadella. Arriva anche il primo verdetto ufficiale: l'Entella perde ancora, questa volta in casa con il Vicenza. Retrocessione matematica in serie C per i Diavoli Neri. Per quanto riguarda la zona retrocessione, netta vittoria del Cosenza contro il Pescara. Vince anche la Reggiana contro il Pordenone e come detto l'Ascoli con l'Empoli: la squadra di Sottil, quintultima in classifica, ha 5 punti di vantaggio sul Cosenza quartultimo. Se questo vantaggio dovesse continuare fino alla fine, non si giocherebbe il playout con retrocessione diretta delle ultime quattro in classifica.

Risultati

Ascoli-Empoli 2-0

Brescia-SPAL 3-1

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-1

Entella-Vicenza 1-2

Frosinone-Pisa 3-1

Lecce-Cittadella 1-3

Reggiana-Pordenone 1-0

Salernitana-Monza 1-3

Venezia-Chievo 3-1