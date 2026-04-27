TMW Serie B, chi va ai playoff? Palermo, Catanzaro e Modena certe. Bagarre per 7° e 8° posto

La griglia dei playoff di Serie B prende forma, ma tre dei sei posti sono ancora da assegnare con due giornate alla fine. Il regolamento prevede che le squadre classificate dal 3° all'8° posto disputino gli spareggi promozione: turno preliminare (5ª-8ª e 6ª-7ª, gara secca in casa della meglio classificata), semifinali (3ª e 4ª ospitano il ritorno) e finale (andata e ritorno). Chi occuperà il terzo posto sarà una tra Venezia, Monza e Frosinone.

Palermo, Catanzaro e Modena: qualificazione già certa

Il Palermo (4°, 69 pt) è matematicamente qualificato ai playoff: il Catanzaro, quinto con 59 punti, è la squadra più vicina e può raggiungere al massimo quota 65, insufficiente a scavalcarlo. Allo stesso modo, il Catanzaro (5°, 59 pt) è matematicamente 5° o meglio: il Modena, sesto con 52 punti, può toccare al massimo 58. La lotta riguarda dunque le posizioni 6ª, 7ª e 8ª.

Sesto posto: Modena o Juve Stabia

Il Modena (6°, 52 pt) ospita la Reggiana alla 37ª e chiude a Avellino alla 38ª. La Juve Stabia (7°, 50 pt) gioca in casa contro il Frosinone alla 37ª e in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol alla 38ª. Se la Juve Stabia vincesse entrambe (56 pt), scavalcherebbe il Modena indipendentemente dai risultati degli emiliani. Il Modena può difendere il 6° posto anche con un solo pareggio nelle ultime due, purché la Juve Stabia non vinca entrambe.

Settimo e ottavo posto: la corsa aperta

L'ottavo e ultimo posto utile per i playoff è ancora a disposizione di quattro squadre. L'Avellino (8°, 46 pt) — che affronta Empoli alla 37ª e Modena alla 38ª — è la meglio posizionata ma non al sicuro: il Cesena (9°, 45 pt) può raggiungere quota 51, superando sia i campani sia, in caso di crollo della Juve Stabia, occupare addirittura il 7° posto. Il Cesena affronta il Carrarese alla 37ª (scontro diretto) e il Padova alla 38ª.

La Juve Stabia, pur essendo 7ª, può scendere fino al 9° posto e uscire dalla zona playoff nell'ipotesi in cui perda entrambe le gare (restando a 50) e sia Avellino (max 52) sia Cesena (max 51) la scavalchino entrambe.

Carrarese (10°, 43 pt) e Mantova (11°, 43 pt) sono le outsider: entrambe possono arrivare al massimo a 49 punti, un totale che consentirebbe l'ingresso in zona playoff solo se l'Avellino scendesse a 0 punti nelle ultime due e il Cesena non andasse oltre 1 punto. Scenario estremo ma non impossibile: il Mantova affronta il Monza alla 37ª e il Frosinone alla 38ª, avversari di primissimo piano che rendono complicatissima la rimonta.

La gara chiave della 37ª è Carrarese-Cesena: in caso di vittoria dei romagnoli (46 pt), l'8° posto diventerebbe quasi una certezza; un successo della Carrarese, invece, rimetterebbe in gioco i toscani. Alla 38ª il confronto diretto Avellino-Modena varrà doppio: determinante sia per il 6° sia per l'8° posto.