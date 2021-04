Serie B, Chievo Verona-Pisa: spareggio playoff al Bentegodi. Aglietti punta su Canotto

vedi letture

La trentatreesima giornata di Serie B si concluderà stasera (ore 19:00) col posticipo del Bentegodi che vedrà protagoniste Chievo e Pisa. Sarà una sorta di spareggio playoff tra le due squadre separate in classifica da cinque punti, entrambe con una partita da recuperare. I clivensi occupano l’ottavo posto con 45 punti, toscani tredicesimi con 40, a +6 sulla zona retrocessione. Solo due precedenti a Verona, terminati in parità con identico risultato: 2-2 sia nella stagione 2007/08 che in quella scorsa. Stesso punteggio anche nella gara di andata con doppio vantaggio pisano firmato da Gucher e Mazzitelli, prima della rimonta gialloblu con Djordjevic e Ciciretti. Direzione arbitrale affidata a Riccardo Ros, della sezione di Pordenone, che verrà coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Sechi.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Due sconfitte e tre pareggi consecutivi con Frosinone, Reggina e Spal nelle ultime cinque giornare per la squadra di Aglietti che non vince dal 2 marzo: 3-0 al Pordenone. Semper e compagni cercheranno di approfittare delle frenate di Brescia e Cittadella per blindare il posizionamento nelle prime otto. Grande abbondanza per il tecnico toscano: il finlandese Vaisanen resta l’unico indisponibile mentre Mogos è pronto a riprendersi una maglia da titolare sulla corsia destra dopo qualche turno di riposo. Leverbe, Gigliotti e Renzetti completeranno il reparto difensivo. Tutto confermato in mediana, con l’avanzamento di Canotto come seconda punta.

COME ARRIVA IL PISA - Dopo la serie positiva durata otto partite è arrivato il doppio ko contro Pescara e Lecce che ha rallentato la corsa verso i playoff dei nerazzurri. Particolarmente discussa quella di una settimana fa con i salentini costata anche l’espulsione del tecnico D’Angelo, squalificato e sostituito in panchina dal vice Riccardo Taddei. Indisponibili Masucci e Varnier, si va verso il ritorno alla difesa a quattro con Benedetti e Caracciolo al centro. Birindelli, Lisi e Beghetto si contendono due posti sugli esterni. Ballottaggio De Vitis-Quaini per il ruolo di regista al fianco di Marin e Mazzitelli. Sulla trequarti dovrebbe giocare ancora Gucher, alle spalle di Marconi e Vido.