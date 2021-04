Serie B, Cittadella-ChievoVerona: il derby veneto è dei padroni di casa. La decide Gargiulo

Si è aperta ieri, per concludersi poi oggi in vista del turno infrasettimanale, la 34^ giornata del campionato di B.

In attesa del via di Pordenone-Frosinone, fissato per le 18:00, è andato da poco in archivio il derby veneto tra Cittadella e ChievoVerona, importante in chiave playoff: successo dei padroni di casa, che dopo più di una mese tornano alla vittoria. A decidere il match la rete del subentrato Gargiulo, all'ottavo gol stagionale.

Con questi tre punti, il Cittadella sorpassa proprio il Chievo e aggancia la SPAL al sesto posto.

Di seguito il programma completo della trentaquattresima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

SPAL-Ascoli 1-2 (27' Valoti, 42' Sabiri, 54' Bajic)

Empoli-Brescia 4-2 (10' [aut.] Joronen, 17' Bajrami, 27' Bjarnason, 45' Stulac, 72' Donnarumma 84' Matos)

Monza-Cremonese 2-1 (34' Frattesi, 38' Mota, 60' [aut.] Sampirisi)

Pisa-Cosenza 3-0 (50' Gucher, 73' Mazzitelli, 86' Marin)

Reggina-Reggiana 2-1 (4' Montalto, 46' Kargbo, 87' Rivas)

Salernitana-Venezia 2-1 (28' Maleh, 92' e 94' Gondo)

Vicenza-Lecce 1-2 (50' Pettinari, 63' Jallow, 67' Henderson)

Cittadella-ChievoVerona 1-0 (82' Gargiulo)

ORE 18:00

Pordenone-Frosinone

Rinviata per Covid-19

Pescara-Entella