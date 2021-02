Serie B, Cittadella-Cosenza: Occhiuzzi sfida Venturato, tra salvezza e playoff

vedi letture

Fischio d’inizio alle 19.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B non si ferma un attimo, tornando in campo con la 22^ giornata a soli due giorni dal turno precedente. Tra le sfide in programma figura anche Cittadella-Cosenza: due squadre che stanno stupendo per gioco e risultati. I veneti, partiti ancora una volta in sordina, stazionano nella parte alta della classifica mentre i calabresi sono in piena corsa per la salvezza. Una sfida da non perdere, in programma alle 19.00 allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Il match sarà diretto da Ivan Robilotta di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Ripartire dal pareggio contro il Brescia, conquistato nonostante il triplo svantaggio. Il tecnico Venturato vuole questo dai suoi ragazzi, che con la rimonta ai danni delle rondinelle hanno rialzato la testa dopo un periodo di flessione. I granata sono infatti reduci da 4 gare senza vittorie, ma certamente il 3-3 dell’ultimo turno lascia ben sperare. Per dare continuità a quanto visto contro il Brescia, serve una vittoria che rilanci la compagine padovana nella corsa playoff. Sul piano della formazione, Venturato non dovrebbe cambiare troppo rispetto a quella schierata pochi giorni fa. In avanti scalpita Tavernelli, che potrebbe prendere il posto o di D’Urso o di Beretta.

COME ARRIVA IL COSENZA – Proseguire il percorso intrapreso nelle ultime settimane, sia sul piano del gioco che dei risultati. Questa è la ricetta di Occhiuzzi per il suo Cosenza, che andrà in casa di una delle migliori formazioni del campionato senza alcun timore reverenziale. Le recenti vittorie delle concorrenti per la salvezza impongono ai calabresi di continuare a marciare, ponendo così le basi per conquistare la permanenza in Serie B per il secondo anno consecutivo. A livello di formazione mancherà per squalifica Gerbo, sostituito da Corsi. Da valutare anche le condizioni di Vera: in caso di forfait, possibile impiego di Bahlouli in un ruolo più difensivo del solito.