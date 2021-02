Serie B, Cittadella-Reggiana: sfida a tinte granata per inseguire i sogni promozione e salvezza

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Il pareggio nell'anticipo di ieri sera tra Frosinone e Pescara ha aperto ufficialmente la 24ªgiornata di Serie BKT. Tra le sette gare in programma quest'oggi, match a tinte granata al "Tombolato" tra Cittadella e Reggiana: imbattuti da quattro partite, i padroni di casa cercheranno di confermare le proprie ambizioni, dopo il blitz di Pordenone che ha permesso di agguantare Monza e Chievo al secondo posto in classifica a quota 39 punti. Calendario complicato quello della Regia, che dopo il Cittadella dovrà affrontare altre tre big del campionato cadetto: Salernitana, Venezia e Lecce. Il fondamentale successo nello scontro salvezza contro l’Ascoli ha rinnovato fiducia ed entusiasmo degli emiliani, al momento a quota 24 punti, una lunghezza sopra la zona play-out. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Daniel Amabile della sezione di Vicenza.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - "Giochiamo contro una squadra che mi ha colpito molto per il tipo di calcio proposto, la loro stagione è stata condizionata dalle numerose positività al Covid. In questa fase di campionato si determineranno molti valori, ci sono tanti scontri diretti e si capiranno tante cose". Non intende fermarsi Roberto Venturato, che per la gara contro gli emiliani riavrà a disposizione capitan Iori e Tavernelli. Indisponibili Vita, Mastrantonio e Tsadjout, reduce da una sublussazione alla spalla sinistra patita nella gara contro il Pordenone. Beretta ed Ogunseye sembrano favoriti per comporre il tandem offensivo, D'Urso dovrebbe essere riproposto dal 1' sulla trequarti. Branca possibile titolare al posto di Gargiulo per completare la linea mediana con Proia e Pavan. Ballottaggio Perticone-Frare per affiancare Adorni al centro della difesa davanti a Maniero; Ghiringhelli confermato sull'out di destra, a sinistra dovrebbe rientrare Donnarumma al posto di Benedetti.

COME ARRIVA LA REGGIANA - "Devo essere bravo ad esaltare i punti di forza dei giocatori che ho a disposizione e cercare di rendere difficile la vita al Cittadella che è una squadra molto forte. Siamo padroni del nostro destino e faremo di tutto per salvarci". Suona la carica Massimiliano Alvini in vista della trasferta in terra veneta: per la sfida contro i patavini, il tecnico di Fucecchio non avrà a disposizione Cerofolini, Zampano e Kargbo, oltre allo squalificato Ajeti. Torna tra i convocati Costa ma il dubbio su chi affiancherà Rozzio al centro della difesa davanti a Venturi è tra Martinelli (favorito) ed Espeche. Possibile conferma per Yao sulla fascia sinistra con uno tra Libutti a Gyamfi a destra. A centrocampo Rossi insidia Muratore per una maglia da titolare al fianco di Varone e Del Pinto. Radrezza e Laribi agiranno alle spalle dell'unica punta Ardemagni, ma non è da scartare l'ipotesi di uno schieramento con un solo trequartista e Siligardi ad affiancare l'ex Frosinone, match winner nel match contro l'Ascoli di domenica scorsa.