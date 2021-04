Serie B, Cittadella-Reggina: Venturato con Ogunseye-Tsadjout, Baroni si affida a Montalto

Pasquetta di calcio giocato per la Serie B dopo una Pasqua passata con umori e sensazioni opposte da parte di Cittadella e Reggina. Il turno prepasquale ha visto la sconfitta per la formazione di Venturato e la grande vittoria degli amaranto di Marco Baroni, tanto basta per accendere a dovere la sfida del Tombolato. Partiamo dai padroni di casa del Cittadella che rimangono in zona playoff ma stanno vivendo sicuramente il peggior momento della stagione, soltanto un punto conquistato nelle ultime due uscite e ben due sconfitte consecutive di cui l'ultima contro il Vicenza. Adesso la formazione di Roberto Venturato deve guardarsi anche alle spalle dal sopraggiungere di squadre come la Reggina che sta facendo della continuità la sua arma migliore. Quella contro il Cittadella rappresenta un punto d'arrivo per Marco Baroni, il tecnico approdò sulla panchina dei calabresi proprio nel match d'andata raccogliendo ben trenta punti. Un cammino da playoff soprattutto dopo aver sconfitto a domicilio il Venezia nell'ultimo turno, non il più semplice degli avversari. Prima la matematica salvezza ma rimane vivo il sogno spareggi promozione.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Venturato potrà contare praticamente su un organico al completo per la sfida alla Reggina, ben diverso anche il morale rispetto alla partita d'andata quando l'incubo Covid fece da padrone nonostante il risultato positivo. Assente Baldini e probabile maglia da titolare per uno tra Gargiulo e D'Urso, possibile comunque l'utilizzo di entrambi in caso di atteggiamento più offensivo. Davanti sarà la coppia formata da Tsadjout e Ogunseye a dover creare problemi alla rocciosa retroguardia amaranto. Recuperato Frare che insidierà Perticone per completare il reparto arretrato con Adorni.

COME ARRIVA LA REGGINA - Marco Baroni riabbraccia Rigoberto Rivas dopo l'impegno con l'Honduras ma potrebbe rinunciare all'ex Inter almeno nello schieramento iniziale che vede l'assenza anche di Menez, Folorunsho e Kingsley. Da stabilire chi occuperà il ruolo di trequartista vista l'assenza sia dell'ex Francavilla che del nigeriano arrivato dal Bologna, probabile l'utilizzo dal primo minuto di Nicola Bellomo. Davanti scala le gerarchie Adriano Montalto visto il rendimento non al top di Okwonkwo. Si va verso la conferma del pacchetto arretrato con Lakicevic, Stavropoulos, Cionek e Di Chiara.