Serie B, Cittadella-Venezia - Tante assenze per Venturato e Zanetti. Sfida dal profumo di playoff

Partita dal profumo di alta classifica quella che si giocherà questo pomeriggio tra Cittadella e Venezia. Ospiti che ormai sono già certi dei playoff e che devono solo capire chi sarà la loro avversaria. Anche il Cittadella è in piena corsa play off a completamento di un'altra stagione di ottimo livello per i ragazzi di Venturato. Una partita che promette scintille e che, visti i valori in campo, appare quanto mai incerta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Diverse assenze per mister Venturato. Mancheranno infatt gli squalificati Perticone e Rosafio, mentre rientra Gargiulo. Ancora out Benedetti e Tavernelli. (Il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Ogunseye e Tsadjout a formare la coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Tante le assenze per mister Zanetti. Saranno infatti solo 17 i giocatori a disposizione del tecnico dei lagunari. Possibile chance dal 1' per Bjarkason come annunciato dal tecnico in conferenza stampa pre match. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Forte e Di Mariano in avanti.