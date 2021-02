Serie B, classifica aggiornata: l'Empoli pareggia ma conferma la vetta in solitaria

In archivio le prime due partite della 25^ giornata del campionato di Serie B, che hanno visto aprire il turno a Reggiana-Salernitana, terminata 0-0: un punto prezioso per gli emiliani, mentre i campani hanno intanto raggiunto il Monza al secondo posto, perdendo però l'occasione di tenere dietro - seppur intanto per una notte - la formazione brianzola.

Ma l'atteso match era quello tra Empoli e Venezia, che non sono però andate oltre l'1-1: i toscani comunque allungano e almeno fino al turno infrasettimanale terranno la vetta in solitaria, i lagunari si portano al secondo posto con i già citati campani e l'altrettanto citato Monza, impegnato però domani contro il Cittadella.

La classifica aggiornata:

Empoli 46*

Monza 42

Salernitana 42*

Venezia 42*

ChievoVerona 39

Cittadella 39

Lecce 38

SPAL 37

Frosinone 33

Pisa 32

Pordenone 32

Reggina 29

Reggiana 28*

Vicenza 27

Cremonese 26

Brescia 26

Cosenza 23

Ascoli 21

Pescara 18

Virtus Entella 17

* una partita in più