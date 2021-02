Serie B, Cosenza-Chievo: veneti in terra calabrese per ritrovare la vittoria

vedi letture

Fischio d’inizio alle 14.00: live, cronaca e pagelle su TMW.

Nel fine settimana torna la Serie B, mandando in scena la 25^ giornata. Tra le sfide in programma figura Cosenza-Chievo: due squadre in posizioni di classifica completamente diverse ma che stanno attraversando entrambe un periodo non troppo felice. Sia i calabresi che i veneti hanno bisogno di punti, preannunciando una sfida incentra e combattuta fino alla fine. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza, dirige il match il Sig. Maurizio Mariani di Aprilia.

COME ARRIVA IL COSENZA – Serve un cambio di rotta, riuscendo finalmente a far coincidere le prestazioni con i risultati. Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi si pone questo obiettivo in vista della sfida casalinga contro il Chievo, ella quale devono assolutamente arrivare dei punti. I calabresi non vincono da 4 partite e, a causa di questo trend negativo, sono tornati in zona playout. Per rivedere la luce Occhiuzzi dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, che può trasformarsi in un 3-4-1-2 in corso d’opera. Ballottaggio sulla destra tra Corsi e Gerbo, con quest’ultimo candidato anche per la mediana (completata da Petrucci e Sciaudone). In avanti Tremolada giostra tra le linee, alle spalle della coppia formata da Carretta (in vantaggio su Trotta) e Gliozzi.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Giocare con la mente sgombra, ricordando le ultime due sconfitte come figlie di qualche episodio avverso nonostante due ottime prove. Aglietti esorta i suoi a scendere in campo con questo spirito questo pomeriggio a Cosenza, rimarcando il fatto che il suo Chievo non sia assolutamente in crisi. I k.o. contro Brescia e Monza, a detta del tecnico, hanno visto in campo un Chievo migliore rispetto a delle partite che ha vinto: segnale che la squadra ha tutto per tornare presto a fare punti. Non sarà facile a Cosenza, per la forza dell’avversario e per le numerose defezioni. Renzetti, Garritano e Margiotta sono acciaccati, mentre Giaccherini e Djordjevic fanno compagnia a Gigliotti nel gruppo degli indisponibili. Aglietti potrebbe rischiare solo Renzetti nel suo 4-4-2, sostituendo Garritano con Canotto e Margiotta con Fabbro (in coppa con De Luca).