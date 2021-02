Serie B, i parziali delle gare delle 19:00. Avanti Cittadella e Venezia, cinque pareggi

Turno infrasettimanale per la Serie B, che vede ora in campo la 22^ giornata, che si concluderà poi domani.

In campo ora le prime sette gare: da ben quattro campi emerge un risultato di parità a occhiali, mentre 1-1 si registra al "Mazza" di Ferrara, dove la SPAL è stata costretto ad agguantare il Pordenone. Per il resto, avanti Venezia e Cittadella, al momento vittoriose su Cosenza e Cremonese.

Di seguito il programma completo della ventiduesima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

Cittadella-Cosenza 1-0 (4' Proia)

Empoli-Pescara 0-0

Lecce-Brescia 0-0

Pisa-Salernitana 0-0

SPAL-Pordenone 1-1 (32' Butic, 41' Paloschi)

Venezia-Cremonese 1-0 (34' [aut.] Bianchetti)

Vicenza-Monza 0-0

ORE 21:00

Ascoli-Frosinone

MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO

Reggina-Entella

ChievoVerona-Reggiana