Serie B, i parziali: il Frosinone la rimedia sul finale, la SPAL è avanti. Due i pareggi

Al via quest'oggi la 27^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi lunedì.

Adesso in campo le prime cinque partite di giornata, che hanno da poco chiuso i primi 45'. Da Chiavari e Pisa non arrivano grosse novità, si registra un punteggio a occhiali, mentre le danze si sono aperte e chiuse in Calabria: il Cosenza grazie a Crecco si è portato in vantaggio sul Frosinone, che sul finale ha però trovato il pareggio. Bene la Salernitana a Cremona, di rigore, invece, il vantaggio della SPAL sul Pescara: risultato, questo, che potrebbe salvare la panchina di Marino se non subisse variazioni in peggio.

Di seguito il programma completo della ventisettesima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

Cosenza-Frosinone 1-1 (8' Crecco, 45' Novakovich)

Cremonese-Salernitana 0-1 (14' Djuric)

Entella-Ascoli 0-0

Pescara-SPAL 0-1 (9' [rig. ] Valoti)

Pisa-Reggina 0-0

ORE 16:00

Venezia-Brescia

ORE 18:00

Monza-Pordenone

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Empoli-Cittadella

Reggiana-Lecce

ChievoVerona-Vicenza